Самый дорогой кофе в моей жизни, — Ляшко прокомментировал админпротокол за нарушение карантина

Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: Facebook/ОПУ

Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: Facebook/ОПУ

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал самим дорогим кофе, из-за которого на него составили административный протокол за нарушение правил карантина. Об этом он заявил на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Самый дорогой (в прямом смысле) кофе в моей жизни", - прокомментировал Виктор Ляшко составление административного протокола в его отношении.

При этом он не сообщил, будет ли оспаривать админпротокол в суде и готов ли заплатить штраф за нарушение карантинных ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила админпротоколы о нарушении правил карантина Президентом Владимиром Зеленским, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя Офиса Президента Сергеем Трофимовым и замминистра здравоохранения Ляшко из-за посещения кафе во время рабочего визита в Хмельницкую область.

Ранее Ляшко заявил, что не считает нарушением посещение с Зеленским кафе 3 июня, и объяснял это инспекцией готовности заведений к ослаблению карантина.

Верховная Рада ввела штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил.