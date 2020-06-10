Правильно сделали, – Зеленский об админпротоколе за нарушение карантина

Президент Владимир Зеленский считает обоснованным составление полицией административного протокола за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.

Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочего визита в Чернигов, передают Українськi Новини.

"Можно снять маску? Так меня будет лучше слышно. А то будет как в Хмельницкой области - выпишут мне штраф. И, в принципе, правильно сделали", - сказал он.

3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами.

В то же время, согласно постановлению Кабинета Министров, открытие ресторанов разрешалось только с 5 июня, при этом за одним столом запрещено размещать более 4 клиентов.

Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ

Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

В то же время заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заступился за Зеленского.

Он был в кафе вместе с Президентом, и заявил, что посещение не было нарушением карантинных ограничений, а было инспекцией готовности ресторанов к их ослаблению.

Тем не менее, 10 июня Национальная полиция сообщила, что составила админпротоколы на собственника кофейни, а также на посетителей – Зеленского, Ляшко, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Полиция отметила, что материалы будут направлены в суд, а нарушение правил карантина влечет штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция выписала Зеленскому админпротокол в первом туре выборов Президента за нарушение правил предвыборной агитации. Тогда Зеленский оплатил штраф намного меньше, чем грозит ему за нарушение карантинных ограничений.

Недавно Зеленский заявил, что собирался заразиться коронавирусом, но по ряду причин отказался от этой идеи.