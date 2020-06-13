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13 июня 2020, суббота, 05:25 87 Карта
Lifestyle 2020-06-13T07:00:03+03:00
Українські Новини
Циклон занесет в Украину дожди и ослабит жару. Синоптик предупреждает о смерчах и шквалах

Циклон занесет в Украину дожди и ослабит жару. Синоптик предупреждает о смерчах и шквалах

Валерия Драгомирова
Дождь, Смерч, Прогноз погоды, грозы, погода летом
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

После недели жары в Украине, 13-14 июня всю страну накроют дожди с грозами, а температура воздуха немного ослабнет. Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. 

"Циклоническая система с циклонами Nadine и Оctavia 1 с Octavia 2 будут рулить погодой в большинстве стран Европы. Только мощный антициклон Thomas и область повышенного атмосферного давления над Средиземноморьем организуют сухую погоду в сферах своего влияния", - написала синоптик. 

По словам синоптика, на выходных будут гриметь грозы, могут локально мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей.

13 июня жара еще удержится, однако уже в воскресенье ожидается комфортное снижение температуры воздуха. В субботу в большинстве областей Украины +30 +35 градусов, на Западе +25 +29 градусов.

14 июня днем ​​уже будет +23 +29 градусов, на востоке +28 +33 градуса.

В Киеве в субботу +30 +32, однако уже во второй половине дня начнут собираться облака и вечером ожидается дождь с грозой.

14-го июня в столице пройдут периодические грозовые дожди и ослабнет жара до +25 +27 градусов.

Прогноз погоды 14 июня. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 14 июня. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

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