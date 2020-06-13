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13 июня 2020, суббота, 06:00 459 Инфографика
Финансы 2020-06-13T07:00:03+03:00
Українські Новини
В апреле снизилась средняя зарплата для расчета пенсий

В апреле снизилась средняя зарплата для расчета пенсий

Кира Молчанова
Пенсионный фонд, ПФУ, средняя зарплата, начисление пенсий
Зарплаты
Зарплаты

После мартовского увеличения средней зарплаты, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель в размере 9 325,93 гривен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба фонда.

"Утвержден показатель средней заработной платы за апрель 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", — говорится в сообщении.

Таким образом, по сравнению с мартом показатель снизился на 579,46 гривен (с 9 905,39 гривен).

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

Также Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует.

Тем временем, украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа.

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