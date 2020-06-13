В апреле снизилась средняя зарплата для расчета пенсий

После мартовского увеличения средней зарплаты, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель в размере 9 325,93 гривен. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба фонда. "Утвержден показатель средней заработной платы за апрель 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", — говорится в сообщении. Таким образом, по сравнению с мартом показатель снизился на 579,46 гривен (с 9 905,39 гривен). Как сообщали Українські Новини, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц. Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста. Также Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует. Тем временем, украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа.