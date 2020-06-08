С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько

В то время, как Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 4,3 млрд гривен, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц, передают Українські Новини.

С 1 июля в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Поэтому, размер минимальной пенсии также подымут.

Минимальную пенсию, которая составляет 1638 гривен, увеличат на 57 гривен, и она составит 1769 гривен.

Повысят и размер социальной пенсии до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.

Кроме того, пересчитают ежемесячные выплаты для тех, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии. Стаж свыше 35 лет для мужчин, а свыше 30 лет – для женщин. Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 16,38 гривны, а с 1 июля – 17,12 гривны.

Ранее Українські Новини сообщали, премьер-министр Шмыгаль предлагает назначать пенсии по возрасту автоматически, а также вести электронный учет трудового стажа.

Верховная Рада ввела социальную помощь достигшим 80 лет в размере 40% от размера прожиточного минимума.