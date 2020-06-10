Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует

После того, как Шмыгаль пообещал не поднимать тарифы на электроэнергию в 2020, он заявил, что новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинцев.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нет, таких требований нет. Неизвестно, откуда появилась эта информация, но не прописано в условиях этой программы никаких изменений пенсионного возраста или других вещей, которые касаются пенсий", - сказал он.

По словам премьера, люди "должны почувствовать стабильность и уверенность в денежно-кредитной и финансово-кредитной политике, в стабильности государства, в частности, государственного бюджета".

Шмыгаль подчеркнул, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет жестких требований к конкретным вещам (например, по повышению тарифов на коммунальные услуги), а прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине.

Как сообщали Українські Новини, также и министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

В ближайшее время в стране планируют провести пенсионную реформу, главным новшеством которой может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран.

Кроме того, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц.