подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

  • Новости
  • Политика
  • Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует
10 июня 2020, среда, 12:00 355
Политика 2020-06-10T12:45:02+03:00
Українські Новини
Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует

Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует

Ольга Фандорина
МВФ, Пенсия, Пенсионный возраст, Денис Шмыгаль
Пенсия. Фото: pixabay
Пенсия. Фото: pixabay

После того, как Шмыгаль пообещал не поднимать тарифы на электроэнергию в 2020, он заявил, что новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинцев.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нет, таких требований нет. Неизвестно, откуда появилась эта информация, но не прописано в условиях этой программы никаких изменений пенсионного возраста или других вещей, которые касаются пенсий", - сказал он.

По словам премьера, люди "должны почувствовать стабильность и уверенность в денежно-кредитной и финансово-кредитной политике, в стабильности государства, в частности, государственного бюджета".

Шмыгаль подчеркнул, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет жестких требований к конкретным вещам (например, по повышению тарифов на коммунальные услуги), а прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине.

Как сообщали Українські Новини, также и министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

В ближайшее время в стране планируют провести пенсионную реформу, главным новшеством которой может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран.

Кроме того, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц.

Больше новостей о: МВФ Пенсия Пенсионный возраст Денис Шмыгаль

Меморандум МВФ не предусматривает повышение пенсио...
Кабмин предлагает Раде назначать пенсии по возраст...
Кабмин сегодня проведет заседание...
Следующий транш от МВФ придет в сентябре: сколько ...
Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко
МВФ дал Украине кредит
Новости
МОЗ разделит страны на "красную" и "зеленую" зоны: прибывшие из "красной" отправятся на самоизоляцию 13:03
Зеленский обманывает участников Нормандского формата и срывает диалог с ОРДЛО, - платформа Бойко 12:55
Возле КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" люди занимали очередь за несколько часов до открытия 12:53
Коронавирус в Киеве. После резкого падения количество новых инфицированных снова начало расти 12:51
Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко 12:44 Дополнено
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok