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12 июня 2020, пятница, 19:31 52 Карта
Кабмин 2020-06-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
Районы Луганской области предлагают сократить в два раза

Районы Луганской области предлагают сократить в два раза

Валерия Драгомирова
Кабмин, Луганская область, Укрупнение районов
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Луганской области вместо 18 нынешних, в то время, как в Донецкой области тоже планируют сократить районы до 8

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

В частности, предлагается создать Алчевский район (население 442,8 тыс. человек) с центром в Алчевске, Антрацитовский (296,8 тыс.) с центром в Ровеньках, Должанский (207,7 тыс.) с центром в Должанске, Луганский (535,2 тыс.) с центром в Луганске, Сватовский (82,5 тыс.) с центром в Сватово, Северодонецкий (384,1 тыс.) с центром в Северодонецке, Старобельский (119,3 тыс.) с центром в Старобельске и Счастьинский (81,2 тыс.) с центром в Счастье.

Луганская область. Скриншот: YouTube/КабминЛуганская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Кроме того, правительство хочет сделать в четыре раза меньше районов в Волынской области


Тем временем в Житомирской области хотят в шесть раз уменьшить количество районов

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