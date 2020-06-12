Курс гривны на межбанке снизился перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 9 коп. в пятницу снизился на 6 коп. до 26,73 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,64-26,67 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,73-26,76 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,71-26,74 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,59% с 23,74 UAH/USD до 26,73 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Кроме того, перед выходными курс доллара и евро подскочил в киевских обменниках.



Также Нацбанк понизил курс гривны на 13,04 коп. на 15 июня.



Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать. А средний курс покупки евро повысился на 9,91 коп. до 29,7340 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,07 коп. до 30,2752 UAH/EUR.