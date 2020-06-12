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12 июня 2020, пятница, 11:32 32
Финансы 2020-06-12T11:38:10+03:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара снова понижается
Курс доллара снова понижается

С 5 по 12 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,87 коп. до 26,7856 UAH/USD, курс покупки понизился на 1,04 коп. до 26,5375 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 9,91 коп. до 29,7340 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,07 коп. до 30,2752 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 29 мая по 5 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс покупки понизился на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 12 июня

26,5375

26,7856

29,7340

30,2752

3,3400

3,9200

По сравнению с 5 июня

-0,0104

-0,0087

0,0991

0,0307

0,0000

0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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