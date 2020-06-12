Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

С 5 по 12 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,87 коп. до 26,7856 UAH/USD, курс покупки понизился на 1,04 коп. до 26,5375 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 9,91 коп. до 29,7340 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,07 коп. до 30,2752 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 29 мая по 5 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс покупки понизился на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 12 июня 26,5375 26,7856 29,7340 30,2752 3,3400 3,9200 По сравнению с 5 июня -0,0104 -0,0087 0,0991 0,0307 0,0000 0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.