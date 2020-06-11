Гривна просела в четверг на межбанковском валютном рынке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 7 коп. в четверг снизился на 9 коп. до 26,67 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,56-26,59 UAH\/USD, затем котировки выросли до 26,59-26,63 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,66-26,69 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH\/USD до 26,67 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH\/USD. Ранее сообщалось что по прогнозу финансистов курс гривны в июне установится на уровне 26-27 UAH\/USD.