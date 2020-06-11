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11 июня 2020, четверг, 19:25 16
Экономика 2020-06-11T19:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна просела в четверг на межбанковском валютном рынке

Гривна просела в четверг на межбанковском валютном рынке

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Валюта, Курс валют, Межбанк
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 7 коп. в четверг снизился на 9 коп. до 26,67 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,56-26,59 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,59-26,63 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,66-26,69 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Ранее сообщалось что по прогнозу финансистов курс гривны в июне установится на уровне 26-27 UAH/USD.

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