Гривна просела в четверг на межбанковском валютном рынке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 7 коп. в четверг снизился на 9 коп. до 26,67 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,56-26,59 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,59-26,63 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,66-26,69 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Ранее сообщалось что по прогнозу финансистов курс гривны в июне установится на уровне 26-27 UAH/USD.