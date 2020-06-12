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12 июня 2020, пятница, 16:56 17
Финансы 2020-06-12T16:56:48+03:00
Українські Новини
После небольшого роста гривна просела. Курс НБУ на 15 июня

После небольшого роста гривна просела. Курс НБУ на 15 июня

Елена Новикова
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Курс НБУ на 15 мая
Курс НБУ на 15 мая

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июня, на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD, в то время, как курс доллара и евро в обменных пунктах киевских банков повысился.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6909
1 доллар США 26,7303
1 швейцарский франк 28,2546
10 иен 2,4911
10 российских рублей 3,8410
1 евро 30,2119

Как сообщали Українські Новини, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что курс доллара к гривне установится в пределах 26,3/26,6 UAH/USD на протяжении ближайшей недели.

Тем временем финансисты рассказали, каким будет курс валют в первом месяце лета.

Кроме того, в обменных пунктах киевских банков доллар продолжает плавно падать вторую неделю подряд. За неделю курс продажи доллара понизился на 0,87 коп. до 26,7856 UAH/USD, курс покупки -на 1,04 коп. до 26,5375 UAH/USD.

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