После небольшого роста гривна просела. Курс НБУ на 15 июня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июня, на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD, в то время, как курс доллара и евро в обменных пунктах киевских банков повысился.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,6909 1 доллар США 26,7303 1 швейцарский франк 28,2546 10 иен 2,4911 10 российских рублей 3,8410 1 евро 30,2119

Как сообщали Українські Новини, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что курс доллара к гривне установится в пределах 26,3/26,6 UAH/USD на протяжении ближайшей недели.

Тем временем финансисты рассказали, каким будет курс валют в первом месяце лета.

Кроме того, в обменных пунктах киевских банков доллар продолжает плавно падать вторую неделю подряд. За неделю курс продажи доллара понизился на 0,87 коп. до 26,7856 UAH/USD, курс покупки -на 1,04 коп. до 26,5375 UAH/USD.