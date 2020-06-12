Вакарчук будет работать на местных выборах, — Совсун

Об этом в интервью hromadske рассказала депутат от фракции "Голос" Инна Совсун.

"Мы говорили, что мы не строим лидерскую партию. Святослав говорил, что он идет чтобы завести людей в парламент. Он завел новых людей. И это собственно его главное достижение. Он остается в партии. Он будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", - сказала она.

Также по словам Совсун, для Вакарчука работа в Верховной Раде "не является тем, что его всю жизнь интересовало".

"Мы понимаем, что наличие сильного лидера делает его мишенью. Это постоянные информационные кампании Портнова и всех остальных, и это часто создает проблемы на ровном месте, где их бы могло не быть", - добавила она.

Кроме того, Инна Совсун рассказала, что в "Голосе" недовольны рейтингом партии.

"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги на сегодня не являются оптимальными и нам нужно работать над их повышением и убеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы. Наши рейтинги сегодня нас не удовлетворяют", - резомировала она.

Как сообщали Українські Новини, комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента получил заявление Вакарчука о сложении депутатских полномочий и планирует его рассмотреть 17 июня.

Также по данным соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), по рейтингу "Партия Шария" обошла партию "Голос".

Кроме того, вместо Святослава Вакарчука в Верховную Раду от "Голоса" может пройти Алина Свидерская жена экс-бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине.