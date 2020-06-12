Заявление Вакарчука об уходе из Рады рассмотрят 17 июня

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента получил заявление депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука о сложении депутатских полномочий и намерен рассмотреть его в среду, 17 июня. Об этом Українським Новинам сообщил председатель комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кальченко. "Заявление поступило. На данный момент планируем на следующей неделе рассмотреть. Вероятно, в среду", - сказал он. 11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом. При этом в день внеочередных выборов в парламент он назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатского мандата после прохождения его партии в Раду. Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата. 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата Рады. Как сообщали Українськi Новини, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании AICE Hydro в Украине Алина Свидерская проходит в Верховную Раду от партии "Голос" в связи с заявлением Вакарчука о досрочном сложении полномочий депутата.