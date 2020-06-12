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12 июня 2020, пятница, 15:25 704
Верховная Рада и партии 2020-06-12T16:45:03+03:00
Українські Новини
Заявление Вакарчука об уходе из Рады рассмотрят 17 июня

Заявление Вакарчука об уходе из Рады рассмотрят 17 июня

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Голос, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента получил заявление депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука о сложении депутатских полномочий и намерен рассмотреть его в среду, 17 июня.

Об этом Українським Новинам сообщил председатель комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кальченко.

"Заявление поступило. На данный момент планируем на следующей неделе рассмотреть. Вероятно, в среду", - сказал он.

11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

При этом в день внеочередных выборов в парламент он назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатского мандата после прохождения его партии в Раду.

Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата.

23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата Рады.

Как сообщали Українськi Новини, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании AICE Hydro в Украине Алина Свидерская проходит в Верховную Раду от партии "Голос" в связи с заявлением Вакарчука о досрочном сложении полномочий депутата.

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