Заявление Вакарчука об уходе из Рады рассмотрят 17 июня

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента получил заявление депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука о сложении депутатских полномочий и намерен рассмотреть его в среду, 17 июня.

Об этом Українським Новинам сообщил председатель комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кальченко.

"Заявление поступило. На данный момент планируем на следующей неделе рассмотреть. Вероятно, в среду", - сказал он.

11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

При этом в день внеочередных выборов в парламент он назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатского мандата после прохождения его партии в Раду.

Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата.

23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата Рады.

Как сообщали Українськi Новини, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании AICE Hydro в Украине Алина Свидерская проходит в Верховную Раду от партии "Голос" в связи с заявлением Вакарчука о досрочном сложении полномочий депутата.