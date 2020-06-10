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  • Доллар продолжит снижаться. Аналитик дал прогноз курса на ближайшую неделю
10 июня 2020, среда, 05:35 71
Экономика 2020-06-10T05:35:01+03:00
Українські Новини
Доллар продолжит снижаться. Аналитик дал прогноз курса на ближайшую неделю

Доллар продолжит снижаться. Аналитик дал прогноз курса на ближайшую неделю

Валерия Драгомирова
Доллар, курс доллара, курс гривны к доллару
Доллар
Доллар

В то время, как финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне, в течение ближайшей недели аналитики ожидают снижение доллара к гривне в пределах 26,3/26,6 UAH/USD.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

За неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 0,6-0,8%.

Вадим Иосуб предоставил данные за неделю. Так, официальный курс доллара снизился с 26,82 до 26,60 гривен, спрос/предложение на межбанке – с 26,79/26,81 до 26,64/26,66 гривен, средние наличные курсы в банках – с 26,67/26,89 до 26,51/26,73 гривен. 

"В течение ближайшей недели мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6", – спрогнозировал Иосуб.

Он напомнил, что, согласно заявлению министра финансов Сергея Марченко, экономическая ситуация в Украине не способствует укреплению курса гривны к доллару в текущем году.

"Министр напомнил, что в госбюджете на текущий год заложен курс на уровне 30 гривен за доллар. По его словам, при фактическом курсе доллара ниже 30 гривен теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, которые привязаны к курсу. С другой стороны, появляется определенная экономия на обслуживании внешнего долга, которая не покрывает других потерь", – добавил Иосуб.

Как сообщали Українські Новини, за прошедшую неделю курс доллара в Украине снизился

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