Бучу и Бородянку рассматривают в качестве райцентра укрупненного Киево-Святошинского района

Киевская областная государственная администрация рассматривает Бучу и Бородянку в качестве районного центра укрупненного Киево-Святошинского района.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Если бесстрастно анализировать карту Северо-Западного региона Киевщины, то, по моему мнению, больше всего под них (критерии определения райцентра) подпадает город Бородянка. Вместе с этим большинство общин хотят, чтобы центр был в Буче", - сказал председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время совещания относительно нового районирования и формирования административно-территориальных единиц субрегионального уровня.

Кроме того, во время совещания также рассматривалось соответствие Вышгорода и Ирпеня требованиям у райцентру укрупненному Киево-Святошинского района.

Отмечается, что все 5 городов не соответствуют на 100% требованиям, среди которых удаленность подчиненных населенных пунктов не более чем 60 км от райцентра, население более 50 тыс. человек в соответствующем райцентре и его нахождение не ближе чем 30 км к Киеву.

Согласно сообщению, на данным момент рассматриваются варианты нового административно-территориального деления Киевской области с 5 или 6 районами.

Протокол данного совещания будет передан в профильное министерство.

На совещании кроме руководства области принимали участие депутаты разных уровней, мэры городов, председатели сельских советов, представители общин.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров, согласно графику реформы децентрализации, должен до 15 июня подать в Верховную Раду на утверждение перечень новых районов, а Рада - его утвердить до июля для того, чтобы местные выборы осенью прошли на новой административно-территориальной основе.



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