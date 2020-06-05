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05 июня 2020, пятница, 14:02 165
Верховная Рада и партии 2020-06-05T14:45:21+03:00
Українські Новини
Вакарчук с 20 мая прогуливает работу в Раде

Вакарчук с 20 мая прогуливает работу в Раде

Петр Стуженко
Прогулы, Голос, Верховная Рада Украины, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук. Фото: Українські Новини
Святослав Вакарчук. Фото: Українські Новини

Народный депутат, лидер парламентской партии "Голос" и солист музыкальной группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук отсутствует на рабочем месте в Верховной Раде Украины с 20 мая 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на веб-портале Рады о электронной регистрации Вакарчука с 7 мая по 5 июня текущего года.

Также во фракции "Голос" подтвердили, что в данный момент Вакарчук находится во Львове, вместе с мамой. Об этом написал нардеп от "Голоса" Роман Лозинский в комментариях под сообщением на своей странице в социальной сети Facebook, в пятницу, 5 июня.

"Святослав Вакарчук всю неделю ни был в Раде и сейчас не в Киеве, он занимается решением семейных дел", - сообщил Лозинский.

"С мамой во Львове после смерти отца. Сейчас он чаще там, к сожалению. "Голос" в полном составе в Раде", - уточнил парламентарий.

Напомним, 4 апреля 2020 года умер отец Святослава Вакарчука - украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук.

Уточним, что в 2019 году также Вакарчук прогулял 37% заседаний Рады, а именно с 29 августа по 25 октября 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, 13 марта юрист Андрей Портнов сообщил, что против Вакарчука открыто уголовное производство из-за уклонения от уплаты налогов.

Ранее скандал вокруг Вакарчука разгорелся после того, как Портнов обнародовал документы, подтверждающие, что на тот момент еще председатель партии "Голос" скрывал доходы от заграничных концертов с помощью офшорных компаний и швейцарского банка

Как сообщали СМИ, Вакарчук задекларировал 13 млн гривен гонорара от концертов "Океан Эльзы".

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