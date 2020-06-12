Киев вернет ограничения на работу ТЦ, рынков и детсадов, если вырастет количество больных

Пока возобновить работу ресторанов в помещениях в Киеве невозможно, а также Киев вернет ограничения на работу торговых центров, продовольственных рынков и детских садиков в случае увеличения количества новых случаев заболевания коронавирусом до более 24 человек на 100 тыс. населения.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Хочу подчеркнуть, что если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных на 100 тыс. человек, Киев будет вынужден вернуть часть ограничений … Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей. Работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения", - сказал он.

Кличко отметил, что на данный момент в Киеве этот показатель достиг 16 при установленном Министерством Здравоохранения показателем для смягчения карантинных ограничений менее 12.

Он также обратился к правоохранительным органам более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как массовые мероприятия в Украине пока не разрешают, кинотеатры могут возобновить работу после карантинного простоя уже 2 июля.

Ранее в Минздраве объяснили, что количество заболевших коронавирусом в последние дни увеличилось из-за того, что люди игнорировали рекомендации по соблюдению карантинных мероприятий.