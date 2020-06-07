В МОЗ пояснили, почему в Украине произошла вспышка COVID-19

Увеличение количества заболевших коронавирусом в последние дни произошло из-за частых случаев игнорирования людьми рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом, в частности, в общественном транспорте.

Об этом в Facebook написала пресс-служба Министерства здравоохранения.

В сообщении в виде инфографики напоминают правила пассажирских перевозок во время карантина.

Для водителей

Измерение температуры перед началом работы.

Соблюдение расстояния между водителем и пассажиром (должен составлять не менее 1 м) или наличие физических барьеров (к примеру, перегородка).

Члены экипажа должны быть в масках или в респираторах без клапана.

Как работников транспорта, так и пассажиров стоит информировать о средствах индивидуальной защиты и меры профилактики коронавируса.

Влажная уборка перед рейсом при помощи дезинфикувальних средств.

При хорошей погоде перевозка должна быть с открытыми окнами.

По возможности у входной двери должен быть антисептик.

Ограничения массовых собраний в закрытых помещениях.

Временное отстранение от работы лиц, находящихся в группе риска (старше 60 лет и с признаками острых респираторных инфекций).

Регулярное мытье рук и обработка антисептиком ежечасно или даже чаще.

Воздержание от контактов с лицами с признаками острых респираторных заболеваний.

Воздержание от посещения рабочего места и обязательная самоизоляция во время симптомов респираторного заболевания.

Для пассажиров

Обязательное ношение маски или респиратора.

Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.

При перевозке в регион, где нет ослабление карантина, количество пассажиров должно составлять не более 50% числа мест для сидения.

Запрет работы залов ожидания рейса.

Для автостанций

Информационные материалы по профилактике коронавируса.

Обеспечение мест для обработки рук антисептиком.

Одновременно в помещении автостанции может находиться не более чем 1 человек на 10 квадратных метров.

Ограничение контакта работников с пассажирами.

Социальная дистанция в очередях - не менее 1,5 метра; нанесения соответствующей маркировки.

Билетов должно быть продано не больше, чем есть мест для сидения.

Продажа билетов должна осуществляться через интернет.

Наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах.

Дезинфекция поверхностей каждые 6:00 и чаще.

Проветривания рабочих помещений следует осуществлять каждые 2:00.

Централизованный сбор средств индивидуальной защиты.

Дополнительные контейнеры для средств индивидуальной защиты.

Правила перевозки пассажиров. Инфографика МОЗ

Как сообщали Українськi Новини, в Украине за последние сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19, также за сутки 242 человека выздоровели. Это значит, что впервые за три дня в стране заболели менее 500 человек.

Накануне в МОЗ заявили, что количество новых случаев COVID-19 держится на одном уровне и увеличилось на 550 человек. Всего было зафиксировано 26 514 случаев с начала эпидемии.