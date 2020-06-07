В МОЗ пояснили, почему в Украине произошла вспышка COVID-19

Увеличение количества заболевших коронавирусом в последние дни произошло из-за частых случаев игнорирования людьми рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом, в частности, в общественном транспорте. Об этом в Facebook написала пресс-служба Министерства здравоохранения. В сообщении в виде инфографики напоминают правила пассажирских перевозок во время карантина. Для водителей Измерение температуры перед началом работы. Соблюдение расстояния между водителем и пассажиром (должен составлять не менее 1 м) или наличие физических барьеров (к примеру, перегородка). Члены экипажа должны быть в масках или в респираторах без клапана. Как работников транспорта, так и пассажиров стоит информировать о средствах индивидуальной защиты и меры профилактики коронавируса. Влажная уборка перед рейсом при помощи дезинфикувальних средств. При хорошей погоде перевозка должна быть с открытыми окнами. По возможности у входной двери должен быть антисептик. Ограничения массовых собраний в закрытых помещениях. Временное отстранение от работы лиц, находящихся в группе риска (старше 60 лет и с признаками острых респираторных инфекций). Регулярное мытье рук и обработка антисептиком ежечасно или даже чаще. Воздержание от контактов с лицами с признаками острых респираторных заболеваний. Воздержание от посещения рабочего места и обязательная самоизоляция во время симптомов респираторного заболевания. Для пассажиров Обязательное ношение маски или респиратора. Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. При перевозке в регион, где нет ослабление карантина, количество пассажиров должно составлять не более 50% числа мест для сидения. Запрет работы залов ожидания рейса. Для автостанций Информационные материалы по профилактике коронавируса. Обеспечение мест для обработки рук антисептиком. Одновременно в помещении автостанции может находиться не более чем 1 человек на 10 квадратных метров. Ограничение контакта работников с пассажирами. Социальная дистанция в очередях - не менее 1,5 метра; нанесения соответствующей маркировки. Билетов должно быть продано не больше, чем есть мест для сидения. Продажа билетов должна осуществляться через интернет. Наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Дезинфекция поверхностей каждые 6:00 и чаще. Проветривания рабочих помещений следует осуществлять каждые 2:00. Централизованный сбор средств индивидуальной защиты. Дополнительные контейнеры для средств индивидуальной защиты. Правила перевозки пассажиров. Инфографика МОЗ Как сообщали Українськi Новини, в Украине за последние сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19, также за сутки 242 человека выздоровели. Это значит, что впервые за три дня в стране заболели менее 500 человек. Накануне в МОЗ заявили, что количество новых случаев COVID-19 держится на одном уровне и увеличилось на 550 человек. Всего было зафиксировано 26 514 случаев с начала эпидемии.