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07 июня 2020, воскресенье, 23:30 1061 Инфографика
Общество 2020-06-07T23:40:07+03:00
Українські Новини
В МОЗ пояснили, почему в Украине произошла вспышка COVID-19

В МОЗ пояснили, почему в Украине произошла вспышка COVID-19

Кира Молчанова
Транспорт, Коронавирус, Общественный транспорт, коронавирус в Украине
Транспорт. Автобус. Фото: Николай Поворозник
Транспорт. Автобус. Фото: Николай Поворозник

Увеличение количества заболевших коронавирусом в последние дни произошло из-за частых случаев игнорирования людьми рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом, в частности, в общественном транспорте.

Об этом в Facebook написала пресс-служба Министерства здравоохранения.

В сообщении в виде инфографики напоминают правила пассажирских перевозок во время карантина.

Для водителей

  • Измерение температуры перед началом работы.
  • Соблюдение расстояния между водителем и пассажиром (должен составлять не менее 1 м) или наличие физических барьеров (к примеру, перегородка).
  • Члены экипажа должны быть в масках или в респираторах без клапана.
  • Как работников транспорта, так и пассажиров стоит информировать о средствах индивидуальной защиты и меры профилактики коронавируса.
  • Влажная уборка перед рейсом при помощи дезинфикувальних средств.
  • При хорошей погоде перевозка должна быть с открытыми окнами.
  • По возможности у входной двери должен быть антисептик.
  • Ограничения массовых собраний в закрытых помещениях.
  • Временное отстранение от работы лиц, находящихся в группе риска (старше 60 лет и с признаками острых респираторных инфекций).
  • Регулярное мытье рук и обработка антисептиком ежечасно или даже чаще.
  • Воздержание от контактов с лицами с признаками острых респираторных заболеваний.
  • Воздержание от посещения рабочего места и обязательная самоизоляция во время симптомов респираторного заболевания.

Для пассажиров

  • Обязательное ношение маски или респиратора.
  • Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.
  • При перевозке в регион, где нет ослабление карантина, количество пассажиров должно составлять не более 50% числа мест для сидения.
  • Запрет работы залов ожидания рейса.

Для автостанций

  • Информационные материалы по профилактике коронавируса.
  • Обеспечение мест для обработки рук антисептиком.
  • Одновременно в помещении автостанции может находиться не более чем 1 человек на 10 квадратных метров.
  • Ограничение контакта работников с пассажирами.
  • Социальная дистанция в очередях - не менее 1,5 метра; нанесения соответствующей маркировки.
  • Билетов должно быть продано не больше, чем есть мест для сидения.
  • Продажа билетов должна осуществляться через интернет.
  • Наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах.
  • Дезинфекция поверхностей каждые 6:00 и чаще.
  • Проветривания рабочих помещений следует осуществлять каждые 2:00.
  • Централизованный сбор средств индивидуальной защиты.
  • Дополнительные контейнеры для средств индивидуальной защиты.

Правила перевозки пассажиров. Инфографика МОЗПравила перевозки пассажиров. Инфографика МОЗ

Как сообщали Українськi Новини, в Украине за последние сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19, также за сутки 242 человека выздоровели. Это значит, что впервые за три дня в стране заболели менее 500 человек.

Накануне в МОЗ заявили, что количество новых случаев COVID-19 держится на одном уровне и увеличилось на 550 человек. Всего было зафиксировано 26 514 случаев с начала эпидемии.

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