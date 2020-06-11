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11 июня 2020, четверг, 23:54 13
Общество 2020-06-11T23:55:04+03:00
Українські Новини
Кинотеатры в Украине планируют открыть со 2 июля

Кинотеатры в Украине планируют открыть со 2 июля

Надежда Комендантова
Карантин, Кинотеатр, ослабление карантина
Кинотеатр. Фото: inmsk.ru
Кинотеатр. Фото: inmsk.ru

В то время, как массовые мероприятия в Украине пока не разрешают, кинотеатры могут возобновить работу после карантинного простоя уже 2 июля.

Об этом сообщил председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко 11 июня на Telegram-канале.

По его словам, условия открытия кинотеатров обсуждали на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым, новым министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.

Как сообщил Сушко, Кабмин готов был позволить работать кинотеатрам уже с 10 июня, но из-за нехватки новых лент они не были готовы открыться.

"Воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. До июля им просто не с чем встречать зрителя. Запуститься в работу при открытии нужно сразу на всю 100% мощность – персонала и технического обеспечения. А им нужно нести полноценные расходы", — отметил Сушко.

Он добавил, что в ходе встречи было предварительно решено, что кинотеатры начнут постепенно открываться со 2 июля.

Как сообщали Українські Новини, В Минздраве объяснили, что количество заболевших коронавирусом в последние дни увеличилось из-за того, что люди игнорировали рекомендации по соблюдению карантинных мероприятий.

Тем временем, Минздрав утвердил рекомендации относительно организации культурных мероприятий (кроме работы кинотеатров) в период карантина

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