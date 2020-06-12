Возобновить работу ресторанов в помещениях в Киеве невозможно, - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов констатирует, что в Киеве, исходя из эпидемиологической ситуации, возобновление работы ресторанов в помещениях невозможно.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Исходя из эпидемиологической ситуации в Киеве, этап открытия ресторанов невозможен", - сказал министр.

Причиной Степанов назвал показатель инцидентности, который превышает 12 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тыс. человек.

При этом министр отметил, что в регионах, где разрешена работа ресторанов, разрешается праздновать свадьбы при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как массовые мероприятия в Украине пока не разрешают, кинотеатры могут возобновить работу после карантинного простоя уже 2 июля.

Ранее в Минздраве объяснили, что количество заболевших коронавирусом в последние дни увеличилось из-за того, что люди игнорировали рекомендации по соблюдению карантинных мероприятий.