подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 июня 2020, пятница, 10:08 639
Медицина 2020-06-12T11:15:01+03:00
Українські Новини
Возобновить работу ресторанов в помещениях в Киеве невозможно, - Минздрав

Возобновить работу ресторанов в помещениях в Киеве невозможно, - Минздрав

Анна Рудык
Минздрав, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, открытие ресторанов
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов констатирует, что в Киеве, исходя из эпидемиологической ситуации, возобновление работы ресторанов в помещениях невозможно.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Исходя из эпидемиологической ситуации в Киеве, этап открытия ресторанов невозможен", - сказал министр.

Причиной Степанов назвал показатель инцидентности, который превышает 12 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тыс. человек.

При этом министр отметил, что в регионах, где разрешена работа ресторанов, разрешается праздновать свадьбы при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как массовые мероприятия в Украине пока не разрешают, кинотеатры могут возобновить работу после карантинного простоя уже 2 июля.

Ранее в Минздраве объяснили, что количество заболевших коронавирусом в последние дни увеличилось из-за того, что люди игнорировали рекомендации по соблюдению карантинных мероприятий.

Больше новостей о: Минздрав Карантин Коронавирус карантин в Украине открытие ресторанов

Кинотеатры в Украине планируют открыть со 2 июля...
Правильно сделали, – Зеленский об админпротоколе з...
Шмыгаль сомневается, что в этом году есть смысл от...
В Украине усилят карантин при гиперболическом рост...
После двухдневного роста количество новых инфицированных коронавирусом немного упало
Обыски ГБР в доме Омеляна связаны с делом об убийстве журналиста Сергиенко в 2014
Новости
Украина не будет менять закон об образовании из-за требований Венгрии, — Кулеба 11:21
Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях 11:20
Суд обязал НАБУ открыть дело против Смелянского, которого подозревают в получении неправомерной выгоды 11:17
Минздрав не собирается сворачивать медреформу, - экс-министр Скалецкая 11:10
Уже почти тысяча клиентов "Николаевгаз Сбыта" реструктуризировали долги за газ 11:04 Пресс-релиз
больше новостей
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище 18:31
больше новостей
Возобновить работу ресторанов в помещениях в Киеве невозможно, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok