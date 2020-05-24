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24 мая 2020, воскресенье, 07:00 25
Общество 2020-05-24T07:15:01+03:00
Українські Новини
Возобновление работы киевского метро. Как теперь платить за проезд

Возобновление работы киевского метро. Как теперь платить за проезд

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Проезд, ослабление карантина
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

С 25 мая в Киеве возобновит работу метрополитен, который закрыли еще в марте из-за карантина. После возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Согласно сообщению, метрополитен будет работать без жетонов. 

Платить за проезд на турникетах можно будет:

  • KyivSmartCard;
  • Картой метро (до 31.03.2021)
  • Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • Мобильным приложением KyivSmardСard;
  • разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Обще государственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.

Как сообщали Українські Новини, Киев открывает детские сады, спортзалы и пляжи с 1 июня. 

Кроме того, с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки

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