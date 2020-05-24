Возобновление работы киевского метро. Как теперь платить за проезд

С 25 мая в Киеве возобновит работу метрополитен, который закрыли еще в марте из-за карантина. После возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.



Согласно сообщению, метрополитен будет работать без жетонов.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

KyivSmartCard;

Картой метро (до 31.03.2021)

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Обще государственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.



Как сообщали Українські Новини, Киев открывает детские сады, спортзалы и пляжи с 1 июня.

Кроме того, с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки.