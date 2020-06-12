Кабмин утвердил новую редакцию программы деятельности правительства

Кабинет Министров утвердил новую редакцию программы деятельности правительства. Соответсвующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

"Предлагается утвердить проект программы правительства, который мы рассматривали на правительственном совете во вторник", - сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Он отметил, что вчера на некоторых комитетах обсуждалась необходимость внесения правок касательно вопросов евроинтеграции и финансового обеспечения.

Программа принята с доработкой технико-юридических правок за несколько часов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня эта программа должна быть выслана Верховной Раде.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением Крыма.

Также Зеленский ранее заявил, что Кабмин представит обновленную программу деятельности до конца недели.