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12 июня 2020, пятница, 11:45 588
Политика 2020-06-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин утвердил новую редакцию программы деятельности правительства

Кабмин утвердил новую редакцию программы деятельности правительства

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Программа деятельности правительства, программа деятельности Кабмина
Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров утвердил новую редакцию программы деятельности правительства. Соответсвующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

"Предлагается утвердить проект программы правительства, который мы рассматривали на правительственном совете во вторник", - сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Он отметил, что вчера на некоторых комитетах обсуждалась необходимость внесения правок касательно вопросов евроинтеграции и финансового обеспечения.

Программа принята с доработкой технико-юридических правок за несколько часов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня эта программа должна быть выслана Верховной Раде.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением Крыма.

Также Зеленский ранее заявил, что Кабмин представит обновленную программу деятельности до конца недели.

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