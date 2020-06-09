Кабмин представит обновленную программу деятельности до конца недели, - Зеленский

В то время, как депутаты Верховной Рады не настроены дать Кабинету Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля годичный иммунитет поддержкой программы действий правительства, Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство предоставит обновленную программу до конца недели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Много критики поступило от депутатов "Слуги народа". Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", - заявил Владимир Зеленский во время встречи с членами Кабинета Министров, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов.

Глава государства напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабинета Министров.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач из политическим программ Президента и партии "Слуга народа", а также указов Главы государства и замечаний от комитетов.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отправила программу деятельности Кабинета Министров на доработку.