После двухдневного роста количество новых инфицированных коронавирусом немного упало

11 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 683 до 29 753, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 870 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев уменьшилось на 0,9%, количество новых летальных случаев - на 23,8%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 12 июня в Украине 29 753 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 870 летальных, 13 567 пациентов выздоровело.

За сутки зафиксированы 683 новых случаев, выздоровели 426 человек, умерло 16 человек.

Таким образом, 11 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 683 против 426.

Количество новых случаев заболевания 11 июня составило 2,5% от общего количества заболевших на 10 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 831), в Киеве (3 766) и Львовской области (2 526).

В Ривненской области зафиксирован 2 231 случай коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 931 случай, в Ивано-Франковской области - 1 669 случаев, в Закарпатской - 1 506, в Харьковской - 1 426, в Тернопольской - 1 372, в Винницкой - 1 317, в Волынской - 1 313, в Одесской - 1 065, в Житомирской - 1 013, в Днепропетровской - 983, в Кировоградской - 568, в Хмельницкой - 529 случаев.

517 случаев выявлено в Черкасской области, 515 случаев - в Запорожской, 366 случаев - в Черниговской, 316 случаев - в Николаевской, 279 случаев - в Донецкой, 277 случаев - в Полтавской области, 204 случая - в Сумской, 179 случаев - в Херсонской и 54 случая - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве прокомментировали резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Также по словам вирусолога, высокая температура воздуха и ультрафиолет понижают агрессивность передачи коронавируса.