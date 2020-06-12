У Тищенко как киевлянина больше шансов стать мэром столицы, - Гладких

При наличии зависимых от олигархов кандидатов на должность городского главы Киева больше шансов победить на выборах имеет нейтральный кандидат. Среди уже заявивших о готовности идти на выборы мэра Киева таким кандидатом можно считать народного депутат от "Слуги народа" Николая Тищенко. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" политический эксперт Валентин Гладких.

"Фаворитом, на мой взгляд, сегодня является Кличко. И явной альтернативы для него нет. А это значит, что в принципе побороться за это может любой. В данном случае Тищенко ничем не лучше и ничем не хуже других оппонентов. Хотя, если сравнивать его с Дубинским, который четко ассоциируется с Коломойским, то, наверное, у Тищенко как у киевлянина больше шансов в этой перспективе", - заявил Валентин Гладких.

В частности, политические эксперты выделяют народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко как такого, который равноудаленный от большинства олигархических и бизнес-групп. Тищенко называют частью команды президента Владимира Зеленского.

Ранее ВОО "Передовые правовые инициативы" провело опрос жителей Киева относительно электоральных симпатий к потенциальным кандидатам на должность Киевского городского головы. По состоянию на май 2020 г. единственным кандидатом от партии "Слуга народа", который может составить конкуренцию действующему мэру Киева Кличко является народный депутат Николай Тищенко. В случае выдвижения от партии Зеленского "Слуга народа" Николая Тищенко за его кандидатуру готовы проголосовать 18,3% избирателей Киева. За действующего мэра Виталия Кличко в таком случае проголосуют 34,37%.

Народные депутаты фракции "Слуга народа" обратились к президенту Зеленскому с просьбой провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Член фракции Александр Качура в своем телеграм-канале опубликовал обращение депутатов.

"Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что против нынешних глав городов, а среди них и против Киевского городского главы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть "технических" кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу в местных выборах. Для предотвращения любых обвинений против партии "Слуга народа", в частности, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, считаем необходимым обеспечить проведение политической партией "Слуга народа" объективных внутрипартийных выборов (праймериз)", - сказано в заявление депутатов "Слуги народа".