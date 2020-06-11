ЦИК разрешил избирателям без прописки голосовать на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила избирателям без прописки голосовать на выборах, которые могут отменить, если осенью будет новый карантин из-за коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, передают Українськi Новини.

По словам председателя комиссии Олега Диденко, такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей.

"Принятый сегодня порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства - это очередной важный шаг для обеспечения избирательных прав граждан. В результате принятия этого документа более миллиона избирателей получат фактическую возможность реализовать свое избирательное право", - сказал он.

Ранее при отсутствии прописки запрещалось участвовать в любых выборах, а теперь проголосовать можно будет и на общегосударственных, и на местных выборах по месту фактического проживания.

Для этого необходимо будет обратиться с заявлением к органу ведения Государственного реестра избирателей в период между выборами или в первые пять дней избирательного процесса.

При этом определенный по месту фактического жительства избирательный адрес нельзя будет изменить в течение полугода.

До этого ЦИК разрешил голосование на местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации.

Правила для этого аналогичные вышеуказанным.

Оба решения вступят в силу с 1 июля.

Ранее сменить место голосования разрешалась только на выборах Президента и для голосования за партии на выборах в Верховную Раду, в то время как такого права не было при голосовании за мажоритарного кандидата на парламентских выборах, а также на местных выборах.

С 1 июля участвовать в любых выборах можно будет по месту жительства, независимо от адреса прописки или его наличия.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада планирует огласить до 15 июля проведение местных выборов.

В то же время из-за потребности в средствах на борьбу с распространением коронавируса парламент сократил финансирование выборов в государственном бюджете на 2020 год до 1 млрд гривен.