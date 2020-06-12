Утром пятницы Киев снова остановился в тянучках и пробках: карта

Утром в пятницу, 12 июня, весь Киев снова запрудили масштабные пробки, в которых стоят как автомобили, так и весь наземный общественный транспорт. Google maps говорит, что с такими пробками задержка в пути будет составлять минимум час и тридцать минут, а также приводит подробную карту со всеми тянучками и пробками во всем городе.

Автомобили стоят на всех въездах и выездах в Киев - на Академгородке, на выезде на Одесскую трассу, на Столичном шоссе и в Броварском направлении.

Пробки в Киеве. Фото: infoportal.kiev.ua

Традиционно стоят автомобили на Правом берегу Киева по направлению к центру - на Гаванском мосту, на проспекте Героев Сталинграда, на Подоле и Почтовой площади, а также возле моста Метро, моста Патона, проспекте Победы и Дорогожичах, на Чоколовском Бульваре.

Пробки в пятницу. Фото: infoportal.kiev.ua

На Левом берегу тоже образовались пробки - на всех мостах Киева, на Левобережной, Черниговской и Дарнице - возле Парка Победы, также застряли в тянучках автомобили в районе Позняков и Осокорков.

Утренние пробки в Киеве. Фото: infoportal.kiev.ua

В 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

При этом, только за 2 года киевляне стали тратить на стояние в пробках на 2 дня своей жизни больше. Так, еще в 2018 году пробки забирали 202 часа или 8 дней 10 часов в год. "Лишнее" время пути на работу составляло 26 минут утром и 27 минут вечером.

Ранее Українські Новини сообщали, Виталий Кличко уверен, что в Киеве пробки создают не киевляне. Поэтому обратился к народным депутатам с предложением оказать помощь в решение транспортного коллапса на киевских дорогах.

Столица Украины поднялась с 13 на 12 место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса ТомТом. Киев стал третьим городом Европы по сложности передвижения.