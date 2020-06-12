У Тищенка як киянина більше шансів стати мером столиці, - Гладких

За наявності залежних від олігархів кандидатів на посаду міського голови Києва більше шансів перемогти на виборах має нейтральний кандидат. Серед тих, хто вже заявили про готовність йти на вибори мера Києва таким кандидатом можна вважати народного депутат від "Слуги народу" Миколу Тищенка. Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Еспрессо" політичний експерт Валентин Гладких.

"Фаворитом, на мій погляд, сьогодні є Кличко. І явної альтернативи йому немає. А це означає, що в принципі поборотися за це може будь-хто. В даному випадку Тищенко нічим не кращий і нічим не гірший інших опонентів. Хоча, якщо порівнювати його з Дубінським, який чітко асоціюється з Коломойським, то, напевно, у Тищенка, як у киянина, більше шансів у цій перспективі", - заявив Валентин Гладких.

Зокрема, політичні експерти виділяють народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка як такого, який рівновіддалений від більшості олігархічних бізнес-груп. Тищенка називають частиною команди Президента Володимира Зеленського.

Раніше ВГО "Передові правові ініціативи" провело опитування мешканців Києва щодо електоральних симпатій до потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови. Станом на травень 2020 р., єдиним кандидатом від партії "Слуга народу", який може скласти конкуренцію діючому меру Києва Кличку є народний депутат Микола Тищенко. У разі висунення від партії Зеленського "Слуга народу" Миколи Тищенка за його кандидатуру готові проголосувати 18,3% виборців Києва. За чинного мера Віталія Кличка, в такому випадку, проголосують 34,37%.

Народні депутати фракції "Слуга народу" звернулися до Президента Зеленського з проханням провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва. Член фракції Олександр Качура у своєму телеграм-каналі опублікував звернення депутатів.

"Все частіше в засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що проти нинішніх голів міст, а серед них і проти Київського міського голови Віталія Кличка, від політичної партії "Слуга народу" планують кулуарно висунути "технічних" кандидатів, які не будуть мати шансів на перемогу у місцевих виборах. Для запобігання будь-яких звинувачень проти партії "Слуга народу", зокрема, у фальсифікації, маніпуляції і домовленості з корумпованими елітами, вважаємо за необхідне забезпечити проведення політичною партією "Слуга народу" об'єктивних внутрішньопартійних виборів (праймеріз)", - сказано в заяві депутатів "Слуги народу".