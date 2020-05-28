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28 мая 2020, четверг, 07:07 23
Общество 2020-05-28T07:15:03+03:00
Українські Новини
Депутат Тищенко проехался в маршрутке с охранником и не оплатил проезд

Депутат Тищенко проехался в маршрутке с охранником и не оплатил проезд

Павел Твердохлиб
Киев, Выборы, Транспорт, Маршрутка, Тищенко, Велюр
Депутат Николай Тищенко в маршрутном такси. Фото: Facebook
Депутат Николай Тищенко в маршрутном такси. Фото: Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко проехался в киевской маршрутке, не заплатив за проезд. Об этом рассказал водитель маршрутки, информирует портал glavcom.ua. 

Фото из маршрутки нардеп опубликовал сразу после возобновления работы общественного транспорта в Киеве.
По словам водителя маршрутки, Тищенко вместе с еще одним мужчиной "зашел, проехал одну остановку и вышел". После этого он пересел в находившийся за автобусом автомобиль.
Водитель отметил, что Тищенко отказался платить за проезд, сославшись на то, что у депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте.
Однако на самом деле нардепы должны оплачивать проезд - после этого государство им компенсирует стоимость проезда.
Напомним, ранее разгорелся скандал из-за того, что киевский ресторан "Велюр", принадлежащий Тищенко, продолжал принимать VIP-гостей во время карантина.

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