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11.06.20 13:00 Пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц

11 июня 2020, четверг, 11:40 1004
Медицина 2020-06-11T11:45:01+03:00
Українські Новини
Будем предлагать меры. В Минздраве прокомментировали резкий рост заболеваемости коронавирусом

Будем предлагать меры. В Минздраве прокомментировали резкий рост заболеваемости коронавирусом

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министр здравоохранения Максим Степанов связывает увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с пренебрежением противоэпидемическими рекомендациями Министерства здравоохранения.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"У нас ситуация смягчения карантина. Когда мы предлагали смягчение, мы, в том числе, слушали вас. Мы понимали, что вы устали. Но смягчения были просчитаны с учетом тех мер безопасности, которые должны были быть. Почему-то все решили, что уже можно полностью не придерживаться ограничений. Нужно понять, что все меры безопасности, которые мы рекомендуем, прописаны для всех украинцев. Мы знаем, что при соблюдении рекомендаций количество случаев, возможность инфицирования COVID-19 будет снижаться. Но когда мы их не соблюдаем, мы видим такие цифры, какие есть", - прокомментировал министр.

Он подчеркнул, что украинцы должны ответственней относится к своему здоровью и своей жизни.

"Конечно, в этой ситуации, когда мы имеем увеличение количества (новых случаев заболевания), мы будем предлагать определенные меры", - сказал Степанов.

При этом он не уточнил, возможно ли возвращение к жесткому карантину в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, по словам вирусолога, высокая температура воздуха и ультрафиолет понижают агрессивность передачи коронавируса.

Также после резкого падения количество новых инфицированных коронавирусом в Киеве снова начало расти.

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