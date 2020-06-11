С начала эпидемии в Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки

10 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 689 до 29 070, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 854 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 31,2%, количество новых летальных случаев уменьшилось на 8,7%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 11 июня в Украине 29 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13 141 пациент выздоровел.

За сутки зафиксированы 689 новых случаев, выздоровели 372 человека, умер 21 человек.

Таким образом, 10 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 689 против 372.

Количество новых случаев заболевания 10 июня составило 2,4% от общего количества заболевших на 9 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 793), в Киеве (3 671) и Львовской области (2 414).

В Ровенской области зафиксировано 2 175 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 919 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 649 случаев, в Закарпатской - 1 471, в Харьковской - 1 374, в Тернопольской - 1 349, в Волынской - 1 266, в Винницкой - 1 236, в Одесской - 1 045, в Житомирской - 992, в Днепропетровской - 981, в Кировоградской - 563, в Хмельницкой - 523 случая.

510 случаев выявлено в Запорожской области, 506 случаев - в Черкасской, 341 случай - в Черниговской, 311 случаев - в Николаевской, 276 случаев - в Полтавской области, 269 случаев - в Донецкой, 203 случая - в Сумской, 179 случаев - в Херсонской и 54 случая - в Луганской области.

Количество новых случаев коронавируса

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

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