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12 июня 2020, пятница, 06:20 759 Инфографика
Финансы 2020-06-12T07:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне еще 2,5 млрд гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне еще 2,5 млрд гривен

Кира Молчанова
Пенсионер, Пенсии, ПФУ, Финансирование пенсий
Пенсии. Фото: pexels
Пенсии. Фото: pexels

После того, как 10 июня Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 1,7 млрд гривен, то на следующий день эта сумма возросла до 2,5 млрд гривен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПФУ.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 2, 5 млрд грн", — говорится в сообщении, которое сопровождается инфографикой.

Финансирование пенсий 11 июня. Инфографика ПФУФинансирование пенсий 11 июня. Инфографика ПФУ

В ведомстве отмечают, что всего обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 17 9 млрд грн. Выплаты идут по графику.

Пенсионеров предупредили, что пенсию будут проводить в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

Также Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует.

Тем временем, украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа.

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