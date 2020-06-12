Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне еще 2,5 млрд гривен

После того, как 10 июня Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 1,7 млрд гривен, то на следующий день эта сумма возросла до 2,5 млрд гривен. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПФУ. "На пенсионные выплаты сегодня направлено 2, 5 млрд грн", — говорится в сообщении, которое сопровождается инфографикой. Финансирование пенсий 11 июня. Инфографика ПФУ В ведомстве отмечают, что всего обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 17 9 млрд грн. Выплаты идут по графику. Пенсионеров предупредили, что пенсию будут проводить в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Как сообщали Українські Новини, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц. Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста. Также Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует. Тем временем, украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа.