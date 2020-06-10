Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен

После того, как 9 июня на пенсии выделили 2,2 млрд грн,

в среду, 10 июня, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по графику продолжил финансировать пенсии и выделил еще 1,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Финансирование пенсий 10 июня. Инфографика ПФУ

В ведомстве подчеркнули, что обеспечено финансирование пенсий июня на общую суму 15, 3 млрд грн.

Также там напомнили, что выплаты осуществляются и будут осуществляться в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

Также Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует.

Тем временем, украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа.