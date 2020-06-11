Сегодня Шмыгаль даст онлайн пресс-конференцию по случаю 100 дней его Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль даст онлайн пресс-конференцию в четверг по случаю 100 дней Кабинета Министра под его председательством.

Об этом говорится в анонсах Кабмина, передают Українськi Новини.

Пресс-конференция начнется в 14:00 и будет транслироваться на официальном YouTube-канале правительства.

При этом, в сообщении пресс-службы нет информации о возможности задать вопросы премьеру.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, 11 июня, исполняется 100 дней с момента назначения Верховной Радой премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Сам Шмыгаль заявил, что считает достижением Кабмина построение фундамента для экономического восстановления страны после эпидемии коронавируса.

Тем временем депутаты Верховной Рады не настроены дать Кабинету Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля годичный иммунитет поддержкой программы действий правительства, которую Рада рассмотрит на этой пленарной неделе.

Также Шмыгаль пообещал не поднимать пенсионный возраст и заявил, что МВФ этого не требует.