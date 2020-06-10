В Киевской области останется в пять раз меньше районов

В то время, как Ирпень воюет с Бучей и Гостомелем из-за нового районирования, рекомендации от Киевской областной государственной администрации об определении планирующихся районных центров в Киевской области к Министерству развития общин и территорий основываются мнениях местного самоуправления и общественности.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Киевобладминистрации Василий Володин.

"Главный вопрос, который беспокоит каждую общину - определение новых административных центров районов. Принцип, за которым мы их определяем - это методика, которая утверждена министерством развития общин и желание самих общин", - сказал он.

Мнения самоуправления и общественности фиксируются в протоколах Киевобладминистрации, которые в дальнейшем передаются Минрегиону.

Существует ряд критериев по которым определяются будущие райцентры, все города Киевской области не полностью соответствуют им из-за чего протоколы к Минрегионам основываются на мнениях самоуправлений и общественности.

Володин отметил, что на данный момент планируется сделать 5 или 6 районов в Киевской области, каких именно не уточняется.

Как сообщали Українські Новини, Киевобладмистрация рассматривает Бучу и Бородянку в качестве райцентра укрупненного Киево-Святошинского района. В то же время, на сегодняшний день в Киевской области 26 районов.

11 марта Президент Владимир Зеленский временно возложил обязанности председателя Киевской областной государственной администрации на Василия Володина, а 27 мая его кандидатура была одобрена Кабмином.