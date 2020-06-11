Вместо Ткаченко в Раду от "Слуги народа" проходит юрист Маслов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" юриста Дениса Маслова вместо Александра Ткаченко, назначенного министром культуры и информационной политики. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, передают Українськi Новини. 4 июня Верховная Рада назначила Ткаченко министром культуры, в связи с чем досрочно прекратила его депутатские полномочия. Вместо него ЦИК признал избранным депутатом Рады следующего по очередности кандидата из избирательного списка "Слуги народа" - Маслова, включенного в него под №138. Для регистрации депутатом он должен в течение 20 дней подать в ЦИК необходимые документы. После регистрации он сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей, когда на заседании парламента примет присягу. Маслову 36 лет. В партийный список "Слуги народа" он был включен как совладелец и директор компании "Авин трейд", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Также он является владельцем и директором адвокатского объединения "Лоуатек". Ранее Маслов работал судьей Днепровского районного суда Каменского (Днепропетровская область). Ткаченко возглавлял в Раде комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Маслов войдет в другой комитет. Как сообщали Українськi Новини, в четверг депутат Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что решил досрочно сложить полномочия. Вместо него в Верховную Раду проходит Алина Свидерская.