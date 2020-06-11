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11 июня 2020, четверг, 21:11 31
Верховная Рада и партии 2020-06-11T21:30:01+03:00
Українські Новини
Вместо Ткаченко в Раду от "Слуги народа" проходит юрист Маслов

Вместо Ткаченко в Раду от "Слуги народа" проходит юрист Маслов

Елена Новикова
ЦИК, Александр Ткаченко, депутат Верховной Рады, Слуга народа, Партия
Денис Маслов. Фото: Facebook/Денис Маслов
Денис Маслов. Фото: Facebook/Денис Маслов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" юриста Дениса Маслова вместо Александра Ткаченко, назначенного министром культуры и информационной политики.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, передают Українськi Новини.

4 июня Верховная Рада назначила Ткаченко министром культуры, в связи с чем досрочно прекратила его депутатские полномочия.

Вместо него ЦИК признал избранным депутатом Рады следующего по очередности кандидата из избирательного списка "Слуги народа" - Маслова, включенного в него под №138.

Для регистрации депутатом он должен в течение 20 дней подать в ЦИК необходимые документы.

После регистрации он сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей, когда на заседании парламента примет присягу.

Маслову 36 лет.

В партийный список "Слуги народа" он был включен как совладелец и директор компании "Авин трейд", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Также он является владельцем и директором адвокатского объединения "Лоуатек".

Ранее Маслов работал судьей Днепровского районного суда Каменского (Днепропетровская область).

Ткаченко возглавлял в Раде комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Маслов войдет в другой комитет.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг депутат Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что решил досрочно сложить полномочия. Вместо него в Верховную Раду проходит Алина Свидерская.

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