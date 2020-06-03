Арахамия рассказал, кто может пройти в Раду вместо Ткаченко

Юрист Денис Маслов проходит в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в случае назначения депутата от фракции Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передают Українськi Новини.

"Господин Маслов - опытный юрист... в другом комитете будет работать просто. Я думаю, это будет достойная замена", - сказал он.

Согласно информации на сайте центральной избирательной комиссии, Маслов является директором компании "АВИН ТРЕЙД", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных, а также посредничеством в продаже сырья и продуктов питания.

Маслову 36 лет, он является членом политической партии "Слуга народа", проживает в Днипре.

Был включен в избирательный список партии под №138.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Раде назначить министром культуры и информационной политики депутата парламента Ткаченко ("Слуга народа").



Кроме того, что известно о Ткаченко, который может стать министром культуры или кандидатом в мэры Киева.