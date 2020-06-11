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11 июня 2020, четверг, 17:46 30
Финансы 2020-06-11T18:30:03+03:00
Українські Новини
США готовы дать Украине 250 млн долларов военной помощи

США готовы дать Украине 250 млн долларов военной помощи

Кира Молчанова
США, Военная помощь, Конгресс США, Военная помощь Украине
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

После того, как в марте в США заговорили о дополнительном выделении Украине военной помощи, сегодня Конгресс США одобрил выделение Украине на усиление безопасности в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности Украине на 2020 год на сумму 250 млн долларов", - сказано в нем.

Помощь предусматривает предоставление средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, а также подготовку подразделений Вооруженных сил.

"Отдельный акцент в нынешнем пакете помощи по безопасности делается на поддержку Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

При этом посольство напоминает, что 50% помощи будет предоставлено Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования сектора безопасности и обороны.

Как сообщали Українстькі Новини, Соединенные Штаты Америки намерены предоставить 700 млн долларов государственной помощи Украине в 2020 году.

В январе Украина впервые напрямую закупила у Пентагона очередную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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