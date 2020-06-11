США готовы дать Украине 250 млн долларов военной помощи

После того, как в марте в США заговорили о дополнительном выделении Украине военной помощи, сегодня Конгресс США одобрил выделение Украине на усиление безопасности в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности Украине на 2020 год на сумму 250 млн долларов", - сказано в нем.

Помощь предусматривает предоставление средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, а также подготовку подразделений Вооруженных сил.

"Отдельный акцент в нынешнем пакете помощи по безопасности делается на поддержку Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

При этом посольство напоминает, что 50% помощи будет предоставлено Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования сектора безопасности и обороны.

Как сообщали Українстькі Новини, Соединенные Штаты Америки намерены предоставить 700 млн долларов государственной помощи Украине в 2020 году.

В январе Украина впервые напрямую закупила у Пентагона очередную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin.