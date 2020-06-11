підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 червня 2020, четвер, 17:46 6
Фінанси 2020-06-11T18:30:03+03:00
Українські Новини
США готові дати Україні 250 млн доларів військової допомоги

США готові дати Україні 250 млн доларів військової допомоги

Кира Молчанова
США, Сполучені Штати Америки, Конгрес США, Допомога США, Військова допомога, фіндопомога, фіндопомога США
Прапор США. Фото: pexels
Прапор США. Фото: pexels

Сполучені Штати Америки надали новий пакет допомоги Україні, схваливши виділення фіндопомоги у розмірі 250 млн доларів, а також надання транспортних засобів, медичного обладнання й підготовку підрозділів Збройних сил.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в США в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Відповідно з рекомендаціями Міністерства оборони США Конгрес США затвердив весь пакет допомоги щодо безпеки Україні на 2020 рік на суму 250 млн доларів", - сказано в ньому.

Допомога передбачає надання коштів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, а також підготовку підрозділів Збройних сил.

"Окремий акцент у нинішньому пакеті допомоги з безпеки робиться на підтримку Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що дуже важливо у умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів", - йдеться в повідомленні.

При цьому посольство нагадує, що 50% допомоги буде надано Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування сектору безпеки і оборони.

Як повідомляли Українські Новини, США планують надати Україні у 2020 році 700 млн доларів державної допомоги, 365 млн з яких будуть спрямовані у сферу оборони.

Раніше, у січні, Україна вперше самостійно закупила партію протитанкових ракетних комплексів Javelin у Пентагону на суму $36,5 млн.

Більше новин про: США Сполучені Штати Америки Конгрес США Допомога США Військова допомога фіндопомога фіндопомога США

Підозрюваний у вбивстві Флойда поліцейський вийшов...
У США розробили сервіс, який відстежує поширення к...
Два співробітника Білого дому подали у відставку п...
США нададуть $700 млн допомоги Україні в 2020, — З...
Вакарчук йде з Ради. Другий раз
Венедіктова ще обдумує запобіжний захід Порошенку
Новини
Прокуратура просить суд відправити Стерненка під домашній арешт 18:04
Бойко в Кривому Розі розповів, як влада "кинула країну під МВФ" 18:04
США готові дати Україні 250 млн доларів військової допомоги 17:46
Шмигаль сумнівається, що в цьому році є сенс відкривати дитячі табори 17:29
Долар падає. НБУ підвищив офіційний курс гривні 17:28
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
Гуртові ціни на овочі падають. Кабачки продавали по гривні за кілограм 14:54
Мелітопольську черешню планують запатентувати уже цього літа 14:23
більше новин
В Україні зросла кількість областей, не готових до пом'якшення карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok