США готові дати Україні 250 млн доларів військової допомоги

Сполучені Штати Америки надали новий пакет допомоги Україні, схваливши виділення фіндопомоги у розмірі 250 млн доларів, а також надання транспортних засобів, медичного обладнання й підготовку підрозділів Збройних сил.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в США в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Відповідно з рекомендаціями Міністерства оборони США Конгрес США затвердив весь пакет допомоги щодо безпеки Україні на 2020 рік на суму 250 млн доларів", - сказано в ньому.

Допомога передбачає надання коштів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, а також підготовку підрозділів Збройних сил.

"Окремий акцент у нинішньому пакеті допомоги з безпеки робиться на підтримку Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що дуже важливо у умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів", - йдеться в повідомленні.

При цьому посольство нагадує, що 50% допомоги буде надано Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування сектору безпеки і оборони.

Як повідомляли Українські Новини, США планують надати Україні у 2020 році 700 млн доларів державної допомоги, 365 млн з яких будуть спрямовані у сферу оборони.

Раніше, у січні, Україна вперше самостійно закупила партію протитанкових ракетних комплексів Javelin у Пентагону на суму $36,5 млн.