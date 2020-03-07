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07 марта 2020, суббота, 14:12 92
Внешняя политика 2020-03-07T14:24:42+02:00
Українські Новини
США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 125 млн долларов, - СМИ

США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 125 млн долларов, - СМИ

Ярина Вацяк
Военная помощь, США-Украина, помощь США, украино-американские отношения
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

Пентагон может предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов, в том числе боевые патрульные катера после того, как стало известно, что США могут выделить Украине $250 млн на оборонную сферу.

Об этом неофициально сообщили членам Конгресса США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Председатели и высокопоставленные члены соответствующих комитетов конгресса смогут рассмотреть пакет помощи до официального уведомления Конгресса.

Это первая половина из 250 миллионов долларов помощи Украине в области безопасности, которые были выделены Конгрессом.

Новый пакет помощи включает в себя противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера Mark VI, последние из которых рассматривается как особенно важны с учетом напряженности Украины с Россией в черном и Азовском морях.

"Согласно нашей политике Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в области безопасности, пока они находятся на рассмотрении Конгресса", - сказала представитель Пентагона, подполковник Карла Глисон.

Инициатива по безопасности Украины была выдвинута в центр внимания после того, как администрация Трампа заморозили военную помощь Украине в качестве элемента давления на Киев с целью преследования политического оппонента американского президента.

Попытки Трампа надавить на Украину, чтобы расследовать дело Хантера Байдена и Джо Байдена, его потенциального политического соперника, были в центре процесса импичмента.

Беспартийная наблюдательный совет Конгресса, управление правительственной отчетности, провела аудит, в ходе которого было установлено, что администрация Трампа нарушила закон, когда в прошлом году отказала США в помощи Украине в области безопасности.

Как сообщали Українстькі Новини, Соединенные Штаты Америки намерены предоставить 700 млн долларов государственной помощи Украине в 2020 году.

Темв ременем, президент Владимир Зеленский убежден, что его официальный визит в США состоится, однако готов быстрее принять Президента США Дональда Трампа в Украине.

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