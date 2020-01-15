Украина впервые напрямую купила у Пентагона Javelin: Ельченко расказал о военной помощи США в 2020

Украина впервые напрямую закупила у Пентагона очередную противотанковых ракетных комплексов Javelin (на сумму в $36,5 млн. – ред.).

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Голос Америки.

По его словам, эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.

"Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", - сказал он.

Ельченко уточнил, что в этом году Украина получит помощь США на сумму $698 млн: оборонной помощи на $250 млн и финансово-экономической - на $448 млн.

В этом году запланирована передача Украине трех американских катеров класса Island.

По словам Ельченко, приоритетом сотрудничества Министерства обороны Украины и Пентагона в 2020 году определено усиление украинского флота.

Как сообщали Українськi Новини, президент США Дональд Трамп в связи с недавним прекращеним финансирования военной помощи Украине, в проект бюджета на 2021 финансовый год предложил выделить по меньшей мере $250 млн на помощь в сфере безопасности и обороны, в том числе, на приобретение противотанковых ракет Javelin.

В августе Украина и США согласовали условия противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Тем временем, в конце 2019 Украина и США подписали соглашения о поставке второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.