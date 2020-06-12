подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 июня 2020, пятница, 05:00 13
Экономика 2020-06-12T05:15:02+03:00
Українські Новини
Гривна растет. НБУ укрепил нацвалюту перед выходными

Гривна растет. НБУ укрепил нацвалюту перед выходными

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

В то время, как Национальный банк констатирует, что в дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, но вероятно будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось, регулятор повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Нанбанк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6515
1 доллар США 26,5999
1 швейцарский франк 28,2182
10 иен 2,4847
10 российских рублей 3,8378
1 евро 30,1723

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023

Также финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

Тем временем, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 июня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD в четверг.

Больше новостей о: Гривна Курс гривны НБУ Курс валют Официальный курс

Гривна просела в четверг на межбанковском валютном...
Доллар падает. НБУ повысил официальный курс гривны...
Экономика будет восстанавливаться дольше, чем прог...
После резкого подорожания доллар и евро снова нача...
Рейтинг Зеленского за полтора месяца упал на 3,3%
Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Неижпапу
Новости
Гривна растет. НБУ укрепил нацвалюту перед выходными 05:00
Кинотеатры в Украине планируют открыть со 2 июля 23:54
Представлются соцработниками: аферисты придумали новые схемы обмана пожилых людей 23:25
ОПЗЖ от имени украинцев поздравила россиян с днем России 23:00
Зеленский сменил посла во Франции 22:35
больше новостей
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
Рубль резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 10 июня 11:17
Отпуск за свой счет во время карантина: что нужно об этом знать 05:30
Самый дорогой кофе в моей жизни, — Ляшко прокомментировал админпротокол за нарушение карантина 10:11
больше новостей
В Бердянске в море унесло мужчину и троих детей на надувном матрасе 11:18
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
Первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия 07:30
больше новостей
"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов. Список направлений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok