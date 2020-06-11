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11 июня 2020, четверг, 17:28 34
Экономика 2020-06-11T18:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар падает. НБУ повысил официальный курс гривны

Доллар падает. НБУ повысил официальный курс гривны

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Курс гривны.
Курс гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6515
1 доллар США 26,5999
1 швейцарский франк 28,2182
10 иен 2,4847
10 российских рублей 3,8378
1 евро 30,1723

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 июня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD.

Тем временем, в мае украинцы увеличили вклады в банках до 611 млрд гривен.

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