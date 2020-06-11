Доллар падает. НБУ повысил официальный курс гривны

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,6515 1 доллар США 26,5999 1 швейцарский франк 28,2182 10 иен 2,4847 10 российских рублей 3,8378 1 евро 30,1723

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 июня на 5,28 коп. до 26,7272 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,17 коп. до 26,4847 UAH/USD.

Тем временем, в мае украинцы увеличили вклады в банках до 611 млрд гривен.