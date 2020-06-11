Доллар продолжает падать. Курс валют на 11 июня

В то время, как за прошедшую неделю курс доллара в Украине снизился, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,0257 1 доллар США 26,6367 1 швейцарский франк 28,1453 10 иен 2,4792 10 российских рублей 3,8791 1 евро 30,2859

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.

Тем временем экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.