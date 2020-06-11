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11 июня 2020, четверг, 05:00 131
Экономика 2020-06-11T05:30:02+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать. Курс валют на 11 июня

Доллар продолжает падать. Курс валют на 11 июня

Надежда Комендантова
Курс гривны, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара
Гривна.
Гривна.

В то время, как за прошедшую неделю курс доллара в Украине снизился, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,0257
1 доллар США 26,6367
1 швейцарский франк 28,1453
10 иен 2,4792
10 российских рублей 3,8791
1 евро 30,2859

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.

Тем временем экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023

 

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