подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
11.06.20 13:00 Пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц

11 июня 2020, четверг, 09:59 702
Экономика 2020-06-11T11:45:03+03:00
Українські Новини
В мае украинцы увеличили вклады в банках до 611 млрд гривен

В мае украинцы увеличили вклады в банках до 611 млрд гривен

Анна Рудык
Экономика, Карантин, вклады населения, карантин в Украине
Деньги
Деньги

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, продолжает расти, как и в апреле, и увеличился на 0,8% до 611,984 млрд гривен по состоянию на 1 июня.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках выросли на 12,8% с 542,302 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в мае увеличились на 1,6% до 356,2 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 0,2% до 255,8 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в мае увеличились на 2,3% до 528,8 млрд гривен.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в мае для юрлиц снизилась на 1 п.п. до 6,3%, для физлиц - снизилась на 0,4 п.п. до 11,4%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,8%, для населения – 1,9%.

Как сообщали Українські Новини, в апреле вклады населения в банках превысили 600 млрд гривен.

Тем временем Нацбанк начал публиковать данные об операциях банков с наличными.

Больше новостей о: Экономика Карантин вклады населения карантин в Украине

В апреле вклады населения в банках превысили 600 м...
Во время карантина только сельскому хозяйству удал...
Старинные усадьбы и уникальное озеро. ТОП-5 мест д...
Отпуск за свой счет во время карантина: что нужно ...
С начала эпидемии в Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки
В Киеве второй день подряд увеличивается количество больных коронавирусом
Новости
Будем предлагать меры. В Минздраве прокомментировали резкий рост заболеваемости коронавирусом 11:40
В Винницкой области "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего сообщения: список маршрутов 11:39
Коцюбинское могут присоединить к Киеву 11:38
Шестилетней дочери убитого Джорджа Флойда подарили полную стипендию в Техасском университете 11:37
Ваврыш с Ткаченко возведут жилые дома на территории Одесской киностудии, - СМИ 11:31
больше новостей
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство 15:58
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 12:20 Инфографика
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
больше новостей
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты 12:42
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
Первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия 07:30
больше новостей
В Винницкой области "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего сообщения: список маршрутов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok