Шмыгаль заявил, что работой Авакова доволен

Несмотря на акции протеста под станами Верховной Рады, премьер-министр Денис Шмыгаль доволен работой министра внутренних дел Арсена Авакова и не будет вносить в Верховную Раду представление о его увольнении.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

По его словам, Аваков и МВД молниеносно отреагировали на скандальные события в Кагарлыке и Броварах Киевской области.

Кроме того, Аваков представил отчет в парламенте, который его принял без замечаний.

"Мы понимаем, что сегодня МВД стоит как раз на обеспечении стабильности ситуации в Украине. В кризисной ситуации я понимаю, что нам нельзя размениваться на какие-то политические вещи... и Аваков в управлении кризисом демонстрирует хороший опыт и качества", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский не рассматривает возможность отставки Авакова до завершения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков, как глава правоохранительного органа эффективно отреагировал на случаи в Кагарлыке и Броварах Киевской области.

В то же время 35 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" подписались под проектом постановления, инициированным фракцией "Голос" об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.