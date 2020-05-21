Авиакомпании начали анонсировать перелеты. АМКУ рекомендует воздержаться от открытия бронирований

В то время, как премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения в июне, Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендует авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности совершить перелет до окончания карантина.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.

"В ходе сегодняшнего заседания Антимонопольный комитет предоставил рекомендации авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина. Такая информация может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения", - сказано в нем.

По информации комитета, авиаперевозчики не указывают, что карантинные ограничения на осуществление регулярных авиарейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным.

Кроме этого, некоторые авиакомпании, по результатам отмены рейсов, предлагают пассажирам 2 опции обратной связи - "Изменить бронирование" и "Обменять билет на промокод", а возврат средств за неиспользованные билеты в связи с отменой рейсов форма обратной связи не предусматривает.

На данный момент авиакомпания Wizz Аir (Венгрия) открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая, "Международные авиалинии Украины" - с 23 мая, Czech Airlines - с 24 мая в Киев, с 25 мая в Одессу, Lufthansa (Lufthansa Group, Германия) - с 1 июня из Киева в Берлин и Франкфурт, Ryanair (Ирландия) - с июня в Германию и Литву, Swiss - с 21 июня (Lufthansa Group) из Цюриха в Киев.

В связи с этим АМКУ рекомендует перевозчикам воздержаться от распространения неполной информации без официального подтверждения об открытии авиасообщения между странами, предоставлять пассажирам полные и доступные сведения обо всех вариантах обслуживания.

Нарушение закона "О защите от недобросовестной конкуренции" влечет наложение штрафа в размере до 50% дохода от реализации продукции за последний отчетный год.

Как сообщали Українськi Новини, Еврокомиссия разработала новые правила для авиапутешествий.

Тем временем, Украина и Грузия готовы синхронно возобновить авиасообщение.