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11 июня 2020, четверг, 12:07 269
Общество 2020-06-11T12:45:02+03:00
Українські Новини
В МОЗ не знают, когда украинцы смогут путешествовать за границу

В МОЗ не знают, когда украинцы смогут путешествовать за границу

Ольга Фандорина
Самолет, Туризм, МОЗ, Пандемия, Максим Степанов
Самолет. Фото: pic2.me
Самолет. Фото: pic2.me

В МОЗ не знают, когда украинцы смогут путешествовать за границу в условиях пандемии. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 11 июня.

"Для того, чтобы что-то планировать, решения исключительно Украины недостаточно. Для этого нужно возобновление авиасообщения, возможность поехать в качестве туриста в ту или иную страну и решение этой страны соответственно. Я хотел бы подчеркнуть, что повышение заболеваемости мы наблюдаем не только в Украине, но и в других странах – и в Германии, и в других европейских странах. Поэтому о планировании мы сможем говорить после решения тех или иных стран", - сказал министр.

Также Степанов рассказал о том, что международное сообщение восстановится с 15 июля и напомнил о введении "красной" и "зеленой" зоны.

"Если говорить вообще о пересечении границы, о восстановлении международного сообщения, которое на сегодня запланирована с 15 июня, то мы рассматриваем совместно с Министерством инфраструктуры – это делать "красную зону" и "зеленую зону" для стран, с которыми у нас будет возобновлено сообщение. Красная зона – страны, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине, зеленая – страны, где она лучше. В зависимости от этого и будут предлагаться действия с человеком, который прибывает. Зеленая зона не предусматривает обсервации или самоизоляции, красная – будет предусматривать", - сказал Степанов.

А тем временем, в Карпатах дешевле чем на море. Куда поехать и какая цена летнего отпуска.

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