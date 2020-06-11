Шестилетней дочери убитого Джорджа Флойда подарили полную стипендию в Техасском университете

В США шестилетней дочери убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда предложили полную стипендию в Техасском южном университете. Об этом сообщает Independent.

Высшее учебное заведение расположено в Хьюстоне, где вырос Джордж Флойд. Отмечается, что фонд утвердил для Джанны Флойд полную стипендию в Техасском южном университете в память об ее отце.

"Мы знаем, что этот жест не может заменить любящее присутствие отца, но мы надеемся, что это облегчит ее жизненный путь", - заявили в университете.

После смерти афроамериканца, его шетислетняя дочь в интервью СМИ заявила о том, что ее отец изменил весь мир.

Похороны Джорджа Флойда состоялись во вторник. Его похоронили рядом со своей матерью.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция арестовала главного подозреваемого полицейского Дерека Шовина в убийстве Джорджа Флойда.

Кроме того, стало известно, что убитый Джордж Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном ночном клубе и враждовали.

Тем временем, один из подозреваемых в убийстве Джорджа Флойда полицейский вышел на свободу.