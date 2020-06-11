Шестирічній дочці вбитого Джорджа Флойда подарували повну стипендію на навчання в університеті

У США шестирічній доньці вбитого поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда запропонували повну стипендію в Техаському південному університеті. Про це повідомляє Independent. Вищий навчальний заклад розташований в Х'юстоні, де виріс Джордж Флойд. Зазначається, що фонд затвердив для Джанни Флойд повну стипендію в Техаському південному університеті в пам'ять про її батька. "Ми знаємо, що цей жест не може замінити люблячу присутність батька, але ми сподіваємося, що це полегшить її життєвий шлях", — заявили в університеті. Після смерті афроамериканця, його дочка в інтерв'ю ЗМІ заявила про те, що її батько змінив весь світ. Похорон Джорджа Флойда відбувся у вівторок. Його поховали поруч з матір'ю. Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція заарештувала головного підозрюваного у вбивстві Джорджа Флойда поліцейського Дерека Шовіна. Крім того, стало відомо, що вбитий Джордж Флойд і обвинувачений поліцейський працювали в одному нічному клубі і ворогували. Тим часом, один з підозрюваних у вбивстві Джорджа Флойда поліцейський вийшов на свободу.