Шестирічній дочці вбитого Джорджа Флойда подарували повну стипендію на навчання в університеті

У США шестирічній доньці вбитого поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда запропонували повну стипендію в Техаському південному університеті. Про це повідомляє Independent.

Вищий навчальний заклад розташований в Х'юстоні, де виріс Джордж Флойд. Зазначається, що фонд затвердив для Джанни Флойд повну стипендію в Техаському південному університеті в пам'ять про її батька.

"Ми знаємо, що цей жест не може замінити люблячу присутність батька, але ми сподіваємося, що це полегшить її життєвий шлях", — заявили в університеті.

Після смерті афроамериканця, його дочка в інтерв'ю ЗМІ заявила про те, що її батько змінив весь світ.

Похорон Джорджа Флойда відбувся у вівторок. Його поховали поруч з матір'ю.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція заарештувала головного підозрюваного у вбивстві Джорджа Флойда поліцейського Дерека Шовіна.

Крім того, стало відомо, що вбитий Джордж Флойд і обвинувачений поліцейський працювали в одному нічному клубі і ворогували.

Тим часом, один з підозрюваних у вбивстві Джорджа Флойда поліцейський вийшов на свободу.